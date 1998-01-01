الشرطة تضبط (39) قطعة يشتبه انها اثرية وتلقي القبض على شخصين في جنين

جنين / سما /

ضبطت الشرطة (39) قطعة يشتبه انها اثرية في جنين والقت القبض على شخصين في قضيتين منفصلتين في جنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه وبناء على معلومات توافرت لدى شرطة السياحة والاثار حول حيازة شخص من سكان محافظة الخليل لمواد يشتبه اثرية تحركت قوة من شرطة السياحة والاثار وتساندها قوة من مركز شرطة المدينة الى مكان تواجده والقاء القبض عليه وضبط بحوزته (38) قطعة معدنية يشتبه انها اثرية تعود لعصور تاريخية مختلفة وبتدوين اقواله افاد انه حضر لمحافظة جنين من اجل بيعها.

وفي سياق منفصل وبناء على معلومات توافرت لدى شرطة السياحة والآثار تتعلق بحيازة أحد الأشخاص من محافظة جنين على مواد يشتبه انها اثرية وعليه تحركت قوة من فرع السياحة الى مكان تواجده وتم ضبطه وضبط قطعة معدنية يشتبه انها اثرية .

واكد البيان بانه تم التحرز على المضبوطات واحالة الشخصين المذكورين والمضبوطات الى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه اصولاً .