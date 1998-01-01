الأوقاف تثمن موقف الاتحاد الاوروبي بعدم المساس بالقدس

رام الله / سما /

ثمنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية موقف الاتحاد الأوروبي وقراره الصادر مساء أمس بعدم المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس واعتبار القرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية للقدس قراراً جائرا بحق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته وزارة الاوقاف ، تزامناً مع هذا القرار الحكيم الذي ينم عن مدى تضامن الاتحاد الاوروبي وانتمائهم الحقيقي للقضية المقدسية و دعم صمود المقدسيين.

بدورها اكدت الاوقاف على أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس وكامل التراب الفلسطيني بما كفلته الكتب السماوية والشرائع والقوانين المعمول بها.

وحذَّرت حكومة الاحتلال ومستوطنيه من المساس بالمسجد الأقصى، كان آخرها ما يسمى بكذبة تقديم القرابين على أسوار المسجد الأقصى والسماح لليهود بأداء الصلاة حول المسجد الأقصى

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك ضد الاحتلال ووقف انتهاكاته بحق القدس والأقصى وضرورة التصدي لقرارات الإدارة الأمريكية التي ترمي لتغيير وطمس المعالم وذلك في اطار تهويد القدس وتوسيع الاستيطان.

وأشادت الأوقاف بصمود أهلنا المقدسيين وثباتهم وإصرارهم على التمسك بالهوية المقدسية ، داعيةً السلطة الفلسطينية والفصائل والمؤسسات إلى دعم المقدسيين وتوفير ما يلزمهم من امكانات متاحة.