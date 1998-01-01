أزمة طلاق غادة عادل ومجدي الهواري تعود من جديد

عالم الفن

عادت من جديد الاقاويل في الساحة الفنية، عن طلاق النجمة غادة عادل وزوجها المخرج والمنتج مجدي الهواري، رغم أن أي منهما لم يعلق على الأمر.



وبعد ظهورهما مجدداً في حفل عيد ميلاد الهواري قبل أسابيع لنفي الأمر، عادت الشائعات مجددا بسبب ظهور غادة أكثر من مرة دون زوجها، وفق موقع "لها".



من جهة ثانية، صرحت عادل، أنها تستعد حالياً لفيلم جديد تشترك في بطولته مع كريم عبد العزيز ومنة شلبي، فيما لم تكشف غادة أي تفاصيل عن العمل فلم يتم الاستقرار على ملامحه حتى الآن.



وكشفت أنها لن تشترك في السباق الرمضاني القادم، مؤكدة أن التمثيل ليس وظيفة منتظمة كي تعمل بها بشكل دوري، مشيرة إلى أن الأعمال التي عرضت عليها لم تكن على مستوى تطلعاتها.