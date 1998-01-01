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نسي عيد زواجهما.. فعاقبته بطريقة لا تخطر في بال أحد

الإثنين 26 مارس 2018 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نسي عيد زواجهما.. فعاقبته بطريقة لا تخطر في بال أحد



غرائب و عجائب

تشكل ذكرى الزواج مناسبة هامة في حياة الزوجين، لكن البعض ينسى هذه الذكرى بسبب مشاغل الحياة. غير أنّ سيّدة أميركية لم تغفر لزوجها نسيان هذا اليوم، وعاقبته بطريقة غير متوقعة.

يقول تقرير الشرطة في مقاطعة باسكو بولاية فلوريدا الأميركية، إن كارون ستون (35 عاماً) انهالت على زوجها بالضرب، ووجّهت له لكمات عديدة في رأسه ووجهه، كما تركت علاماتٍ وخدوشاً على عنقه وصدره، لأنه نسي ذكرى زواجهما.

واستطاع الزوج، أن يوثق الاعتداء الذي تعرّض له على يد زوجته من خلال هاتفه المحمول، وعرض مقطع فيديو على الشرطة كدليل إدانة للزوجة، والتي تظهر في الفيديو، وهي تنهال بالضرب على الضحية، بحسب صحيفة "إن بي سي فيلادلفيا".

لم تنكر الزوجة تهمة الاعتداء بالضرب المبرح على زوجها، عندما واجهها رجال الشرطة بالتهمة والأدلة التي قدمها الزوج، واعترفت أنها ألقت به أرضاً، وصبت كلّ غضبها عليه لأنه نسي عيد زواجهما.

وتم اعتقال ستون ووجهت لها الشرطة تهمة ارتكاب جنحة العنف المنزلي

#عيد الزواج #الضرب

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