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استشهاد المحرر حسن الشوامرة إثر مرض عضال ألم به داخل السجن

الإثنين 26 مارس 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد المحرر حسن الشوامرة إثر مرض عضال ألم به داخل السجن



رام الله / سما /

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، عن استشهاد الأسير المحرر حسن يوسف الشوامرة (48 عاماً) من مدينة الخليل.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الأسير المحرر شوامرة استشهد إثر مرض ألمّ به خلال تواجده بالأسر، حيث لاقى اهمالاً طبياً آنذاك، ما فام حالته الصحية.

وأضافت أن الشوامرة أفرجت عنه سلطات الاحتلال في شهر تموز 2017، وقد أصيب بمرض السرطان داخل السجن، وتم الإفراج عنه.

فيما قالت العائلة أن المحرر الشوامرة اعتقل في سجون الاحتلال، وأصيب بمرض "سرطان الدماغ" خلال تواجده في السجن، وقد تحرر من سجون الاحتلال، بقرار من محكمة الاحتلال بعد اكتشاف أن حالته ميؤوس منها

#حسن الشوامرة #استشهاد #اسير

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