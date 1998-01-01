جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العلاقات الدولية يزور الصليب الأحمر لحثه على ممارسة دوره تجاه مسيرات العودة

الإثنين 26 مارس 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

زار وفد من مجلس العلاقات الدولية أمس الأحد مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لبحث سبل التعاون المشترك.

وضم وفد المجلس رئيس مجلس الإدارة الدكتور باسم نعيم وعدد من أعضاء المجلس وكان في استقبالهم السيد جيلان ديفورن مدير بعثة الصليب الأحمر في غزة الذي رحب بالوفد وأكد على أهمية الزيارة وتوقيتها.

وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل التعاون المشترك، وتم التعريف بمجلس العلاقات الدولية وأهدافه وأيضاً تم الاستماع لنبذة حول دور الصليب الأحمر وأهم الأنشطة التي يقوم بها.

من جانب آخر تطرق الطرفان إلى مسيرات العودة والتأكيد على سلمية الحراك وضرورة قيام الصليب الأحمر بدوره تجاه هذا الحراك وممارسة دوره في حماية المتظاهرين المتوقع خروجهم نهاية هذا الشهر قرب السلك الفاصل.

#العلاقات الدولية #الصليب الأحمر

أخبار ذات صلة

أحمد سعدات من الاسر يطالب بمحاسبة الصليب الأحمر

الصليب الأحمر الدولي يحذر من انهيار شامل في قطاع غزة

جليلة دحلان ومدير الصليب الاحمر بغزة

غزة: جليلة دحلان تبحث مع الصليب الأحمر مصير سفينة فلسطينية مفقودة

الصليب الأحمر" يغلق مكتبه في رام الله بسبب تهديدات امنية

حزان وترامب - ارشيف

الصليب الأحمر يندد بإسرائيل بعد إهانة عضو كنيست لأمهات أسرى فلسطينيين

أبو ريالة

بعد ازالة خيمة العزاء .. الصليب الأحمر يؤكد استشهاد الصياد أبو ريالة

الأكثر قراءة اليوم

صورة : طيران الاحتلال يلقي منشورات تحذر اهالي قطاع غزة وهذا ما جاء فيها

الأمن الداخلي للمواطنين بغزة: قريباً سنكشف أسماء العملاء والخونة المأجورين

ضابط في جيش الاحتلال: " نحن لا نريد تغيير الواقع في قطاع غزة و خائفون من تغييره "

"مناورات القسام " في غزة ..الاهداف والغايات ..

مصطفى بكري: لم أدل بأي تصريحات عن حادث تفجير موكب الحمد الله

السعودية تتصدى لهجوم صاروخي واسع نفذه الحوثيون واستهدف الرياض ومناطق أخرى

من يقف وراء تفجير الموكب ؟..عماد عبد الحميد الفالوجي

الأخبار الرئيسية

حماس -ارشيفية

"يديعوت" تعرض "استراتيجية ثلاثية" للتعامل مع حماس

القبة الحديدية

جيش الاحتلال يحقق في ليلة القبة الحديدية "السوداء" فوق غزة و التي كلفتهم الملايين

أبو عبيدة

أبو عبيدة : العدو يتخبط ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان

صحيفة: حماس تبحث مع إيران اطلاق سراح العالم العراقي "الجبوري"

صواريخ - ارشيف

جيش الاحتلال : لا صواريخ اطلقت من غزة ومنظومة القبة الحديدية تصدت لطلقات من رشاشات

الاتصالات الفلسطينية