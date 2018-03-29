التعليم تنظم عدة فعاليات لإحياء يوم الأرض الخميس المقبل

غزة / سما /

قررت وزارة التربية والتعليم العالي تنظيم عدة فعاليات في مؤسساتها التعليمية ومدارسها بقطاع غزة إحياء ليوم الأرض وذلك يوم الخميس الموافق 29/3/2018 .

وتأتي هذه الفعالية استجابة للمطالب الشعبية التي تنادي بأهمية يوم الأرض وتضامناً مع الفعاليات الشعبية والجماهيرية.

حيث سيتم تخصيص الإذاعة المدرسية الصباحية للحديث عن هذا اليوم بفقرات يعدها الطلبة و تنظيم عروض كشفية وفنية وتزيين المدارس بشعارات وملصقات حول التمسك بفلسطين والثوابت الوطنية الفلسطينية.

وسيتم تخصيص الحصة الأولى للحديث عن يوم الأرض وإتاحة الفرصة للطلبة لكتابة أسماء بلداتهم الأصلية على السبورة والحديث عنها.

ويتخلل الفعاليات أيضاً إلقاء كلمة من قبل وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت يتم بثها عبر الإذاعة المدرسية في جميع المدارس، وتنظيم موجة مفتوحة عبر إذاعة صوت التربية والتعليم يتم من خلالها استضافة طلبة للحديث عن آرائهم وأنشطة مدارسهم ، و استضافة عدد من الطواقم التربوية من معلمين ومديري مدارس ومشرفين ومختصين للحديث عن هذه المناسبة.

كما ستنظم في هذا اليوم جولة للصحفيين في مدرسة سليمان سلطان الأساسية غرب غزة الساعة التاسعة صباحاً للتغطية الإعلامية للنشاطات المدرسية.

وستقوم دائرة الإعلام التربوي بالتعاون مع دائرة النشاط الثقافي بالوزارة بتفعيل استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والفيسبوك والواتس أب وتويتر، وسيتم إطلاق هاشتاق # أنا راجع الساعة السابعة من مساء يوم الخميس بمشاركة تغريدات من الطلبة أنفسهم و مشاركة الطواقم التعليمية ودعوة كافة أبناء المجتمع ونشطاء الإعلام للمشاركة إضافة إلى نشر البوستات والشعارات والملصقات والتصميمات الخاصة بذلك.