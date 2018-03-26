الإحصاء ينظم دورة تدريبية حول نماذج السجلات الإدارية والآلية الخاصة باستيفائها

رام الله / سما /

افتتحت المهندسة أمل جبر مدير عام الإدارة العامة للتدريب الإحصائي صباح اليوم الاثنين 26/03/2018 في مقر الجهاز بمدينة رام الله، دورة تدريبية حول "نماذج السجلات الإدارية والآلية الخاصة باستيفائها"، يجري تنفيذها من قبل الجهاز لمجموعة من موظفي عدة مؤسسات وطنية، حيث رحبت بالمشاركين، ونوهت إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الجهاز لتطوير قدرات العاملين في الوحدات الإحصائية في المؤسسات الشريكة.

يشار إلى أن هذه الدورة تشتمل على عدة مواضيع حول الإحصاء منها مقدمة حول النظام الإحصائي الوطني، وأهمية بيانات السجلات الادارية للأغراض الاحصائية والإدارية، بالإضافة إلى مناقشة نماذج السجلات الادارية للوزارات المستهدفة وآلية استيفاء نماذج السجلات الإدارية المطلوبة. ويحاضر في هذه الدورة موظفين مختصين من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.