جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإحصاء ينظم دورة تدريبية حول نماذج السجلات الإدارية والآلية الخاصة باستيفائها

الإثنين 26 مارس 2018 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

افتتحت المهندسة أمل جبر مدير عام الإدارة العامة للتدريب الإحصائي صباح اليوم الاثنين  26/03/2018  في مقر الجهاز بمدينة رام الله، دورة تدريبية حول "نماذج السجلات الإدارية والآلية الخاصة باستيفائها"، يجري تنفيذها من قبل الجهاز لمجموعة من موظفي عدة مؤسسات وطنية، حيث رحبت بالمشاركين، ونوهت إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الجهاز لتطوير قدرات العاملين في الوحدات الإحصائية في المؤسسات الشريكة.

يشار إلى أن هذه الدورة تشتمل على عدة مواضيع حول الإحصاء منها مقدمة حول النظام الإحصائي الوطني، وأهمية بيانات السجلات الادارية للأغراض الاحصائية والإدارية، بالإضافة إلى مناقشة نماذج السجلات الادارية للوزارات المستهدفة وآلية استيفاء نماذج السجلات الإدارية المطلوبة.  ويحاضر في هذه الدورة موظفين مختصين من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

#الإحصاء الفلسطيني

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس

الرئيس عباس : سنصعد اجراءاتنا اذا لم تقم حماس بحل اللجنة الإدارية

الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية لاعتماد شهداء الحرب الأخيرة على غزة

الرئيس عباس

الرئيس مجددا : سنتخذ خطوات غير مسبوقة ضد حماس ما لم تحل لجنتها الإدارية

الاعلام الحكومي

غزة : الاعلام الحكومي ينفي حدوث تغيير بعمل اللجنة الإدارية

المصالحة- فتح وحماس

﻿مسؤول في فتح: مستعدون لإنهاء الانقسام وإرسال وفد لغزة حال حلت حماس اللجنة الإدارية

اللجنة الإدارية

اللجنة الإدارية: لن نكون عقبة و سنتخذ إجراءات لتنفيذ ما ورد في إعلان القاهرة

الأكثر قراءة اليوم

صور : انطلاق مناورات القسام وتشمل دبابات وصواريخ وطائرات استطلاع

صورة : طيران الاحتلال يلقي منشورات تحذر اهالي قطاع غزة وهذا ما جاء فيها

الأمن الداخلي للمواطنين بغزة: قريباً سنكشف أسماء العملاء والخونة المأجورين

ضابط في جيش الاحتلال: " نحن لا نريد تغيير الواقع في قطاع غزة و خائفون من تغييره "

"مناورات القسام " في غزة ..الاهداف والغايات ..

مصطفى بكري: لم أدل بأي تصريحات عن حادث تفجير موكب الحمد الله

السعودية تتصدى لهجوم صاروخي واسع نفذه الحوثيون واستهدف الرياض ومناطق أخرى

الأخبار الرئيسية

القبة الحديدية

جيش الاحتلال يحقق في ليلة القبة الحديدية "السوداء" فوق غزة و التي كلفتهم الملايين

أبو عبيدة

أبو عبيدة : العدو يتخبط ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان

صحيفة: حماس تبحث مع إيران اطلاق سراح العالم العراقي "الجبوري"

صواريخ - ارشيف

جيش الاحتلال : لا صواريخ اطلقت من غزة ومنظومة القبة الحديدية تصدت لطلقات من رشاشات

الشيخ وكحلون ومردخاي

حسين الشيخ ينفي ما تداوله الإعلام العبري حول قطع رواتب الموظفين بغزة

الاتصالات الفلسطينية