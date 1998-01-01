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أبو عبيدة : العدو يتخبط ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان

الإثنين 26 مارس 2018 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة : العدو يتخبط ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان



القدس المحتلة / سما /

عقب استهدف الاحتلال الإسرائيلي لموقع تابع للمقاومة الفلسطينية، حذرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي من مغبة أي تصعيد إسرائيلي تجاه قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع ليلة الأحد، موقع نقطة رصد يقع في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ولم تعلن وزارة الجهة عن وجود إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وبحسب شهود عيان، فقد أطلقت القبة الحديدية العديد من الصواريخ، خلال فعاليات المناورة الدفاعية التي أجرتها كتائب القسام" في الليلة ذاتها في شمال القطاع.

وأكد الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة في تصريح مقتضب ، أن "العدو يكذب ويتخبط"، موضحا أن المقاومة الفلسطينية "لم تطلق أية صواريخ من غزة تجاه العدو هذا المساء".

وأضاف: "لقد انطلقت ما تسمى بالقبة الحديدية لاعتراض طلقات نارية داخل غزة ضمن مناورات القسام"، مشددا على أن "العدو يتحمل مسؤولية أي تصعيد، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان".

وبدأت "كتائب القسام" صباح الأحد، مناوراتها العسكرية الدفاعية تحت مسمى "مناورات الصمود والتحدي"، في جميع محافظات غزة.

#أبو عبيدة #الاحتلال #غزة

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