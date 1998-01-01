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4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

الإثنين 26 مارس 2018 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

أفادت إذاعة صوت الاسرى، أن أربعة أسرى يدخلون اليوم 26 مارس، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير إبراهيم عبد الرازق أحمد بيادسة (57 عاماً) من الداخل المحتل عام 1948 المحكوم بالسجن 45 عاماً ومعتقل منذ عام 1986، وأمضى 32 عاماً في سجون الاحتلال، وهو من جنرالات الأسرى الذين قضوا ما يزيد عن 30 عاماً بشكل متواصل في السجون.

والأسير بيادسة من الأسرى القدامى، ومتهم بالعضوية في خلية نفذت عملية خطف وقتل الجندي في جيش الاحتلال موشيه تمام في العام 1984.

والأسير راسم عبد الرحمن حسين حمامرة (40 عاماً) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن 30 عاماً ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عاماً في سجون الاحتلال.

والأسير عمر داود عبد الرحمن جابر (60 عاماً) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير محمد فواز محمد فارس من جنين المحكوم بالسجن 16 عاماً ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عاماً في السجون.

#أسرى

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