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اليوم.. 60 مليون مصري يختارون الرئيس

الإثنين 26 مارس 2018 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم.. 60 مليون مصري يختارون الرئيس



القاهرة / سما /

تبدأ فى التاسعة من صباح اليوم الإثنين، عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار 3 أيام تنتهى الأربعاء المقبل، ويتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس موسى مصطفى موسى.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج، أيام 16، 17، 18، مارس الجارى، وشهدت إقبالا كبيرا من أبناء الجالية فى الخارج وخاصة الكويت والسعودية والأردن.

ويحق لـ60 مليون مواطن من أصل 100 مليون المشاركة فى الانتخابات، ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات الاقتراع على 367 لجنة عامة، و13 ألفا و706 لجان فرعية، تحت إشراف حوالى 18 ألف قاض، و110 آلاف موظف، موزعين على 10989 مركزًا فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وسلمت المحاكم الابتدائية، القضاة ورؤساء اللجان الفرعية مظاريف وأوراق العملية الانتخابات، كما سلمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، المظاريف الخاصة بالعملية الانتخابية للقضاة المشرفين على لجان الانتخابات الرئاسية، حيث تسلم كل قاض مظروفين يحويان «كشفين» أحدهما الناخبين يكون بحوزة منسق الطابور، والآخر كشوف الناخبين والرقم القومى وذلك بحوزة رئيس اللجنة، ومظروف بمحاضر الفتح والغلق والقواعد الإرشادية للعملية الانتخابية.

 
#الانتخابات الرئاسية #مصر

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