48 قتيلا في حريق ضخم بمركز تجاري في روسيا

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق مركز "زيمنايا فيشنيا" التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية إلى 48 قتيلا، بينما لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية.
وقال وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف، اليوم الاثنين، إن الحريق أودى بحياة 48 شخصا، في حين لا يزال مصير 16 شخصا مجهولا وفقا للمعلومات التي تقدم بها أقرباء المفقودين.
من جهته أعلن نائب وزير الحالات الطارئة الروسي، فلادلين أكسينوف، على قناة "روسيا 24" اليوم الاثنين، عن إصابة ما لا يقل عن 45 شخصا بالحريق.
وأفاد نائب رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات، أندريه مامشينكوف، أن أكثر من 660 شخصا شاركوا في إخماد الحريق وإزالة الحطام.
وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن مساحة الحريق بلغت 1.500 متر مربع، أما بؤرته فكانت في الطابق الرابع وهو الأعلى في المبنى، ويحتوي على غرف للعب الأطفال وثلاث صالات سينما، وتسنى لرجال الإطفاء فحص اثنتين منها، أما الثالثة فتعذر الوصول إليها بسبب الدخان الكثيف.