48 قتيلا في حريق ضخم بمركز تجاري في روسيا

وكالات / سما /

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق مركز "زيمنايا فيشنيا" التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية إلى 48 قتيلا، بينما لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية.

وقال وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف، اليوم الاثنين، إن الحريق أودى بحياة 48 شخصا، في حين لا يزال مصير 16 شخصا مجهولا وفقا للمعلومات التي تقدم بها أقرباء المفقودين.

من جهته أعلن نائب وزير الحالات الطارئة الروسي، فلادلين أكسينوف، على قناة "روسيا 24" اليوم الاثنين، عن إصابة ما لا يقل عن 45 شخصا بالحريق.