جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

48 قتيلا في حريق ضخم بمركز تجاري في روسيا

الإثنين 26 مارس 2018 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
48 قتيلا في حريق ضخم بمركز تجاري في روسيا



وكالات / سما /

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق مركز "زيمنايا فيشنيا" التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية إلى 48 قتيلا، بينما لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية.

وقال وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف، اليوم الاثنين، إن الحريق أودى بحياة 48 شخصا، في حين لا يزال مصير 16 شخصا مجهولا وفقا للمعلومات التي تقدم بها أقرباء المفقودين.

من جهته أعلن نائب وزير الحالات الطارئة الروسي، فلادلين أكسينوف، على قناة "روسيا 24" اليوم الاثنين، عن إصابة ما لا يقل عن 45 شخصا بالحريق.

وأفاد نائب رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات، أندريه مامشينكوف، أن أكثر من 660 شخصا شاركوا في إخماد الحريق وإزالة الحطام.

وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن مساحة الحريق بلغت 1.500 متر مربع، أما بؤرته فكانت في الطابق الرابع وهو الأعلى في المبنى، ويحتوي على غرف للعب الأطفال وثلاث صالات سينما، وتسنى لرجال الإطفاء فحص اثنتين منها، أما الثالثة فتعذر الوصول إليها بسبب الدخان الكثيف.

#مركز تجاري #روسيا

أخبار ذات صلة

c8032edd-15ad-43a4-863f-1638dfa731f1

تحطم طائرة أسترالية اصطدمت بمركز تجاري..وسقوط قتلى

السعودية: 25 قتيلا و 107 مصابين في حريق اندلع بمستشفى جازان

البيت الابيض ينتقد "ترامب" ومستشاريه واتهامات بوجود علاقات مالية مع روسيا و قناة "روسيا اليوم"

27 قتيلاً في انفجار انتحاري مزدوج بسوق تجاري ببغداد

28 قتيلا مدنيا في قصف للمعارضة على حلب

العراق: 60 قتيلا في انفجار 17 مفخخة..

الأكثر قراءة اليوم

صور : انطلاق مناورات القسام وتشمل دبابات وصواريخ وطائرات استطلاع

الرئيس يصدر قراراً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى غزة ويتراجع عن اجراءاته ضد القطاع

بين وهم المصالحة ومسرحية التفجير .. الحقيقة الغائبة !! د. غازي حمد

"مناورات القسام " في غزة ..الاهداف والغايات ..

مصطفى بكري: لم أدل بأي تصريحات عن حادث تفجير موكب الحمد الله

حماس: سنكشف للشعب نتائح تحقيق استهداف موكب الحمدالله

السعودية تتصدى لهجوم صاروخي واسع نفذه الحوثيون واستهدف الرياض ومناطق أخرى

الأخبار الرئيسية

أبو عبيدة

أبو عبيدة : العدو يتخبط ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان

صحيفة: حماس تبحث مع إيران اطلاق سراح العالم العراقي "الجبوري"

صواريخ - ارشيف

جيش الاحتلال : لا صواريخ اطلقت من غزة ومنظومة القبة الحديدية تصدت لطلقات من رشاشات

الشيخ وكحلون ومردخاي

حسين الشيخ ينفي ما تداوله الإعلام العبري حول قطع رواتب الموظفين بغزة

حدود غزة -ارشيفية

ضابط في جيش الاحتلال: " نحن لا نريد تغيير الواقع في قطاع غزة و خائفون من تغييره "

الاتصالات الفلسطينية