جيش الاحتلال يعتقل 43 مواطنا في الضفة

رام الله - سما -

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلى فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات داخل مدن الضفة الغربية ومدينة القدس اعتقلت على اثرها 43 مواطنا .

حيث اعتقلت قوات الاحتلال 43 مواطنا بينهم سيدة .في القدس اعٌتقل كل من :أحمد أكرم الياسيني، عدي رائد النمر الجمزاوي، وليد وجيه النمر الجمزاوي، السيدة آمنة محمود و زوجها باسل محمود، مؤمن محمود، مأمون محمود، هيثم شادي عبيد، حسين شادي عبيد، محمد أحمد عطية، داود يوسف عطية.كما اعتقلت عدي البعجاوي ومهدي أبو الحسن من مدينة جنين، وحماده أمين شعث، محمد نائل سلمي ومحمود قطاوي من مدينة قلقيلية.

وكان من بين المعتقلين عبد الله نايف من بيت لحم بينما اعتقلت إيهاب نعمان الرجبي ومحمد نبيل القيق وأيهم وائل عجارمه من الخليل.

وزعمت المصادر الاسرائيلية عثور جيش الاحتلال على اسحلة خلال عمليات المداهمة والتفتيش في المنازل.

