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توغل محدود لآليات الاحتلال شمال وجنوب القطاع

الإثنين 26 مارس 2018 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توغل محدود لآليات الاحتلال شمال وجنوب القطاع



غزة - سما -

افادت مصادر محلية وشهود عيان بان آليات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية، توغلت صباح اليوم الاثنين، في أراضي المواطنين الزراعية على الحدود الشرقية بين مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وشمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وسط إطلاق نار وأعمال تجريف.

وانطلقت ست آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وثلاث دبابات من موقع "صوفا" العسكري الجاثم على الشريط الحدودي جنوب شرق خان يونس، وتوغلت لمسافة 150 مترا في أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينتين.

وتزامنت عملية التوغل مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المكان، وجرفت الآليات العسكرية أراضي المواطنين الحدودية ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة.

وفى نفس السياق توغلت خمس آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات ودبابتين لعشرات الأمتار شمال بيت لاهيا وسط إطلاق نار وأعمال تجريف في المنطقة المستهدفة.

وجاءت عملية التوغل لليوم الرابع على التوالي، حيث تقوم قوات الاحتلال بوضع أسلاك شائكة في أراضي المواطنين الحدودية قرب الشريط الحدودي.

وتتعمد آليات الاحتلال الإسرائيلي التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.

وكانت مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف على موقعين شمال بيت لاها شمال القطاع، وألحقت دمارا بهما.

#توغل #خان يونس #بيت لاهيا

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