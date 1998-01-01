الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من العدل السنوي بـ 11 درجة

رام الله - سما -

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الاثنين، حارا وجافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء صافية إلى غائمة جزئياً ودافئة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غدا الثلاثاء يستمر الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأربعاء حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس المقبل يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم وباردا ومغبرا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.