السعودية تتصدى لهجوم صاروخي واسع نفذه الحوثيون واستهدف الرياض ومناطق أخرى

الرياض - وكالات -

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الدفاع الجوي للمملكة اعترضت قبل قليل صواريخ باليستية تم إطلاقها من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية.

وأوضحت صحيفة "سبق" أن الصواريخ أطلقت باتجاه الحدود السعودية وجرى تدمير أحدها في العاصمة الرياض وآخر في منطقة جازن الجنوبية.

وأكدت قناة "الإخيارية" السعودية الرسمية اعتراض صاروخ واحد في الرياض.

بدورها، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها نفذت "ضربات باليستية واسعة على أهداف سعودية" بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الذي تم استهدافه بصاروخ "بركان 2H" وقاعدة جيزان جنوب المملكة وأهدافا أخرى في المنطقة بصواريخ بدر، ومطار أبها الإقليمي في عسير بصاروخ "قاهر تو إم"، بالإضافة "إلى قصف أهداف أخرى داخل العمق السعودي".

وأشار الحوثيون في بيان إلى أن "القوة الصاروخية دشنت العام الرابع بضربات باليستية واسعة باسم عملية الشهيد أبوعقيل وفاء لوعد القائد".

ويأتي هذا الهجوم الواسع بالتزامن مع الذكرى الـ3 لانطلاق عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصارهم دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتابعة للرئيس، عبد ربه منصور هادي.

ونشر ناشطون في موقع "تويتر" عدة أشرطة مصورة قالوا إنها تظهر عملية اعتراض الصاروخ في الرياض بواسطة الدفاعات الجوية السعودية.