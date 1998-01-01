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مصرع 6 إرهابيين متورطين في استهداف مدير أمن الاسكندرية

الأحد 25 مارس 2018 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 6 إرهابيين متورطين في استهداف مدير أمن الاسكندرية



وكالات

 أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مصرع 6 عناصر إرهابية من حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، بإحدى الشقق السكنية في محافظة البحيرة فجر اليوم الأحد.

وأكد البيان الصادر عن الداخلية المصرية اليوم، أن أجهزة الوزارة نجحت في توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية حركة “حسم” وتمكنت في زمن قياسي من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة.

وأوضح البيان، أن قوات الأمن تمكنت من تحديد هوية ثلاثة منهم وهم كل من الإرهابيين الإخوانيين: إمام فتحي إمام خريبة، ومحمود محمد حسن عبدالحميد مبروك، وأحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة، والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017 حصر أمن دولة عليا الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية) وعُثر بحوزتهم على عدد (“4” بندقية آلية، “4” خزينة، بندقية خرطوش، كمية متنوعة من الذخائر، 6 عبوات متفجرة).

كانت معلومات قطاع الأمن الوطني قد كشفت عن مسؤولية البؤرة الإخوانية المُشار إليها بقيادة الإخواني/ باسم محمد إبراهيم جاد (هارب بإحدى الدول العربية) عن حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 24 مارس الجاري

#ارهاب #مصر #تفجير

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