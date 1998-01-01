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اسرائيل تحذر من السفر الى 10 دول بينها مصر وتركيا والمغرب

الأحد 25 مارس 2018 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تحذر من السفر الى 10 دول بينها مصر وتركيا والمغرب



القدس المحتبة/سما/


حذر سلطات الاحتلال، يوم الاحد، الاسرائيليين من السفر الى عشر دول عربية واجنبية.

وعمم مركز "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي" قائمة للدول التي يحذر من السفر إليها وهي: مصر، تركيا، المغرب، جنوب أفريقيا، الفلبين، أفغانستان، الأردن، نيجيريا، السنغال، تايلند، كينيا.

يأتي هذا الاجراء قبل بدء عطلة عيد "الفصح" اليهودي الذي يتوجه فيه الاسرائيليون لقضاء اجازتهم في في الخارج.

وحذر المركز من احتمال استهداف تنظيم داعش للاسرائيليين في العالم، وخاصة في الدول سالفة الذكر التي ينشط فيها التنظيم.

واعتبر المركز سيناء وتركيا من اكثر المناطق خطرا على الاسرائيليين، لافتا الى ان التحذيرات جاءت بناء على معلومات موثوقة.

#الارهاب #اسرائيل #الاحتلال #مصر

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