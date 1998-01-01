الحكومة الفلسطينية تدين اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة "الشعانين" في القدس

رام الله/سما/

أدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة "أحد الشعانين" في عاصمتنا المحتلة مدينة القدس.

وقال المتحدث الرسمي، مساء اليوم الأحد، إن هذا الاعتداء الاحتلالي المرفوض والمستنكر يطال كافة أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وسائر أبناء أمتنا العربية وكافة المؤمنين في العالم، ويعتبر مساسا بمقدساتنا وتراثنا الروحي.

وشدد على أن الاعتداء على مسيرة الشعانين يأتي ضمن تصاعد وتفاقم الاعتداءات الاحتلالية اليومية على مقدساتنا المسيحية والإسلامية في عاصمتنا المحتلة، التي تسعى حكومة الاحتلال جاهدة في محاولات تهويدها عبر إغراقها في بحر من الاستيطان والسعي الدائم لتهجير اَهلها الحقيقيين وإحلال غرباء مكانهم، وهو ما ترفضه كافة القوانين الأرضيّة والنواميس والتعاليم السماوية.

وجدد المتحدث الرسمي مطالبة الحكومات العربية والإسلامية التحرك على كافة الصعد لضمان وقف الإجراءات والاعتداءات الاحتلالية ضد القدس والمقدسات وضد أبناء شعبنا وأرضنا، كما دعا المنظمات والهيئات الأممية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ما يقترفه الاحتلال من فظائع ضد شعبنا ومقدساتنا على أرض وطننا المحتل.