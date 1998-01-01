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قناة عبرية تزعم: الشيخ ابلغ إسرائيل بان السلطة ستوقف دفع رواتب موظفيها بغزة ابتداء من إبريل

الأحد 25 مارس 2018 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: الشيخ ابلغ إسرائيل بان السلطة ستوقف دفع رواتب موظفيها بغزة ابتداء من إبريل



غزة / سما /

ومع هذا الإعلان، جددت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذيراتها للمستوى السياسي من انفجار وشيك بقطاع غزة بسبب الوضع الاقتصادي والإنساني، وأنه في حال فقد السكان قدرتهم على الاحتمال فسيكون هدفهم الأول إسرائيل.

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية تنوي التوقف عن دفع رواتب موظفيها في قطاع غزة ابتداء من إبريل المقبل.

وقالت الصحفية دانا فايس مراسلة القناة الثانية عشر في تغريدة لها على "تويتر"، مساء الأحد، أن وزير هيئة الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ أبلغ وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون أن السلطة ستتوقف عن دفع رواتب موظفيها بغزة ابتداء من شهر إبريل المقبل.

وأوضحت أن كحلون ردّ على الشيخ، بالقول: "إن إسرائيل لن توافق أن تنفجر الخلافات الداخلية بين فتح وحماس في وجه "إسرائيل" وحذر من اتخاذ خطوات أحادية تؤدي لانفجار"، على حد قولها.



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