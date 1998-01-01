نقابة المهندسين بغزة تنظم انتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية

غزة / سما /

في جو ساده النزاهة والشفافية نظمت نقابة المهندسين الفلسطينيين - مركز غزة انتخابات عضوية مجلس إدارة هيئة المكاتب والشركات الهندسية للدورة (2018-2021م)، بمشاركة 24 مرشح يمثلون مختلف مراتب تصنيف المكاتب الهندسية لأعضاء المجلس البالغ عددهم 11 عضوا، وبلغت إجمالي المشاركون في العملية الانتخابية 85 % من مالكي المكاتب والمفوضين.

هذا وفي ختام العملية الانتخابية أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أسماء الفائزين وهم م.وليد شحادة رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، و م.منار الخندقجي نائب الرئيس وعلى منصب عضوية مجلس الإدارة فاز كلا من م.أحمد نسمان وم.حسام داود وم.جميل سكيك ود.م.جهاد حمد وم.رامي أبو ريدة وم.زهير الحرتاني وم.فرج الصرفندي وم.محسن حرز الله وم.نعيم أبو سيف.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الهيئة الجديد أولى جلساته خلال الأيام القليلة القادمة لانتخاب أمين السر وأمين الصندوق لمجلس الهيئة، إضافة إلى البدء بوضع الخطوط العريضة لخطة عمله للفترة المقبلة.

وفي أعقاب إعلان النتائج، صرح م. كنعان عبيد نقيب المهندسين عن ارتياحه للجو العام الذي جرت فيه الانتخابات والذي اتّسم بالنزاهة والشفافية، ودعا أصحاب المكاتب الهندسية إلى مزيد من التفاعل مع مجلس الهيئة الجديد وصولاً إلى مزيد من التقدم في مجال العمل الاستشاري. وتمنى للزملاء المنتخبين التوفيق في خدمة نقابتهم وزملائهم مؤكداً دعم مجلس النقابة لكل الخطوات والتوجهات التي سيتخذها مجلس الهيئة الجديد بما يضمن الارتقاء بمستوى العمل الاستشاري وتنظيم المهنة.

من ناحيته أكد م.وليد شحادة رئيس الهيئة الجديد بأن نقابة المهندسين تقدم نموذجا رائعا للمجتمع الفلسطيني في العمل الديمقراطي، وقدم الشكر لكافة المرشحين وأثروا التجربة الديمقراطية.

وفي ختام كلمته أكد بأن مجلس إدارته المنتخب سيبذل قصار الجهد والعمل من أجل الارتقاء بالعمل الهندسي وتطويره.