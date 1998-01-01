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الشرطة تقبض على 5 أشخاص بتهمة السرقة في قلقيلية

الأحد 25 مارس 2018 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

ألقت الشرطة اليوم القبض على خمسة أشخاص بتهمة سرقة 40 دحلة نحاس من إحدى المصانع في مدينة قلقيلية .

ذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة , أنه وبعد تقديم شكوى من قبل صاحب مصنع  للحديد في مدينة قلقيلية مفادها قيام أشخاص مجهولين بالدخول إلى مصنع الحديد الخاص به ليلا وسرقة 40 دحلة نحاس من داخل المصنع , وبعد البحث و التحري والمتابعة من قبل المباحث العامة في شرطة قلقيلية , تم الاشتباه بخمسة أشخاص وباستدعائهم وسماع أقوالهم أفادوا  بالسرقة  .


وأكد البيان توقيف الأشخاص المشتبه بهم الخمسة  تمهيدا لاحالتهم إلى النيابة العامة  لاستكمال و إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول 

#الشرطة #السرقة

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