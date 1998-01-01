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وزارة الإعلام: توقيع "فوريس" حول واشنطن إلى شريك للاحتلال

الأحد 25 مارس 2018 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تصف وزارة الإعلام توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يسمى قانون "فوريس" الذي يمنع الخارجية الأمريكية تحويل مساعدات للسلطة ولأبناء شعبنا بإمعان في ممارسة الابتزاز السياسي.

وترى في التوقيع استمرارًا في عداء واشنطن لشعبنا، وتنكرها لحقوقنا المشروعة، وانقلابها على القانون الدولي.

وتؤكد الوزارة أن موقف الرئيس ترامب يثبت أن إدارته الحالية تحولت إلى شريك للاحتلال، يمارس التحريض على شعبنا، ويدعم الاستيطان، ويخرج على القانون الدولي، وينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتعتبر محاولة واشنطن لفرض شروطها على القيادة وعلى سيادة الرئيس محمود عباس، دليلًا على الفشل؛ لأن الحرية والقدس ليست قضايا مالية خاضعة للمساومة.

#وزارة الإعلام

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