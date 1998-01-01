لهجة أردنيّة جديدة بِلسان دِبلوماسيين غربيين: لا يُوجِد ما يُمكِن فِعله بخُصوص”القدس″

واشنطن / وكالات /

ابلغت اوساط دبلوماسية غربية في عمان نقلا عن مسئولين بأن الاردن لا يستطيع فعل شيء محدد في إطار ملف القدس بالرغم من التصريحات التي تصدر في إدارة قرار نقل السفارة الامريكية إلى القدس الغربية تحت ظل الاحتلال.



وبدأ دبلوماسيون غربيون يستمعون إلى نغمة تراجع في الموقف الأردني الرسمي بخصوص ملف مدينة القدس.



وقال هؤلاء بأنهم اسمتعوا لمسؤولين أردنيين في الأمم المتحدة يقولون بأنه لا يوجد ما يمكن أن يفعله الأردن خلافا للتصريح بخصوص معركة القدس في ظل التوازنات الحالية.



وعارض الأردن بشدة قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بنقل السفارة للقدس لكن حدة المعارضة عادت وخفّت تدريجيا في وقت لاحق.

وسُمعت في أروقة السفارة الأردنية في واشنطن ومكتب الأردن في الأمم المتحدة عبارات مثل” لا يوجد ما نستطيع فعلاً القيام به الآن”.. أو مثل” موضوع القدس بين يدي الجامعة العربية” وكذلك عبارة مثل” فَعَل الأردن ما هو أكبر من طاقته.