جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضابط في جيش الاحتلال: " نحن لا نريد تغيير الواقع في قطاع غزة و خائفون من تغييره "

الأحد 25 مارس 2018 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط في جيش الاحتلال: " نحن لا نريد تغيير الواقع في قطاع غزة و خائفون من تغييره "



القدس المحتلة / سما /

قال ضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد، إن الجيش سيكون محظوظاً إذا أطلق صاروخ من قطاع غزة واعترضته القبة الحديدية.

وأضاف وفقاً لصحيفة "معاريف: "نريد إزالة تهديد حماس في قطاع غزة، من المستحيل كل 4 سنوات العيش على حرب وفقا لرغبة الجانب الآخر، لا يمكننا الانتظار حتى يتم بناء نفق آخر ومعرفة ما إذا كان سينهار أو لا".

وتابع:" للأسف نحن لا نريد تغيير الواقع أو أننا خائفون من تغييره".

وبخصوص المظاهرات المرتقبة في ذكرى يوم الأرض الجمعة المقبلة في قطاع غزة قال:"من الضروري الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، لا يوجد سلام في هذه المنطقة، لا بد من فعل شيء وعدم انتظار حدوث ذلك".

#جيش الاحتلال #غزة #تغيير

أخبار ذات صلة

"معاريف" تكشف عن خيارات الفلسطينيين في مواجهة الواقع الجديد

الخضري يعلن عن

الخضري يعلن عن "مبادرة لإخراج الواقع الفلسطيني من أزمات الانقسام والرواتب"

البرغوثي يدعو الى تغيير "وظيفة السلطة" وانهاء الانقسام

صائب عريقت - ارشيفا

"التوصيات الفلسطينية" في حال نقل السفارة الأميركية : تغيير وظيفة السلطة والانتقال إلى الدولة

جيش الاحتلال يقصف عدة اهداف وصفها "بالمشبوهة" جنوب قطاع غزة

القسام- ارشيف

الاحتلال يشتكي " كتائب القسام" على الحدود مع قطاع غزة.. والسبب؟

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يصدر قراراً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى غزة ويتراجع عن اجراءاته ضد القطاع

شاهد كيف تسلل شبان الى داخل الحدود واضرموا النيران في آلية لجيش الاحتلال

بين وهم المصالحة ومسرحية التفجير .. الحقيقة الغائبة !! د. غازي حمد

محاولة تسلل استهدفت تخريب معدات عسكرية على حدود غزة واخماد الحريق

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية برفح جنوب قطاع غزة

حماس: سنكشف للشعب نتائح تحقيق استهداف موكب الحمدالله

ترامب يوقع قانونا يمنع تحويل مساعدات للفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

الشيخ وكحلون ومردخاي

قناة عبرية تزعم: الشيخ ابلغ إسرائيل بان السلطة ستوقف دفع رواتب موظفيها بغزة ابتداء من إبريل

القسام- ارشيف

سماع انفجارات.. صور : انطلاق مناورات القسام وتشمل دبابات وصواريخ وطائرات استطلاع

طيران الاحتلال

صورة : طيران الاحتلال يلقي منشورات تحذر اهالي قطاع غزة وهذا ما جاء فيها

حماس - اسرائيل

ما هي الرسالة التي نقلتها اسرائيل الى حماس عبر المخابرات المصرية ؟

الرئيس عباس

الرئيس يصدر قراراً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى غزة ويتراجع عن اجراءاته ضد القطاع

الاتصالات الفلسطينية