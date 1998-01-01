ضابط في جيش الاحتلال: " نحن لا نريد تغيير الواقع في قطاع غزة و خائفون من تغييره "

القدس المحتلة / سما /

قال ضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد، إن الجيش سيكون محظوظاً إذا أطلق صاروخ من قطاع غزة واعترضته القبة الحديدية.

وأضاف وفقاً لصحيفة "معاريف: "نريد إزالة تهديد حماس في قطاع غزة، من المستحيل كل 4 سنوات العيش على حرب وفقا لرغبة الجانب الآخر، لا يمكننا الانتظار حتى يتم بناء نفق آخر ومعرفة ما إذا كان سينهار أو لا".

وتابع:" للأسف نحن لا نريد تغيير الواقع أو أننا خائفون من تغييره".

وبخصوص المظاهرات المرتقبة في ذكرى يوم الأرض الجمعة المقبلة في قطاع غزة قال:"من الضروري الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، لا يوجد سلام في هذه المنطقة، لا بد من فعل شيء وعدم انتظار حدوث ذلك".