جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية ": الصمت على التغول الاستيطاني تواطؤ مع الاحتلال

الأحد 25 مارس 2018 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة ما تسمى (اللجنة الفرعية للاستيطان) التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لبناء عشرات الوحدات والمباني الاستيطانية وشق طرق لتوسيع وربط المستوطنات الواقعة غرب مدينة دورا في محافظة الخليل، بما يؤكد سياسة الاحتلال التي تقوم على مصادرة الأراضي بحجة أغراض عسكرية وغيرها لتحولها سلطات الاحتلال لاحقا وتخصصها لصالح الاستيطان الاستعماري التوسعي.

وأكدت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن عدم مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته يعتبر تواطؤا مع الاحتلال إن لم يكن مشاركة وتشجيعا لارتكاب تلك الانتهاكات.

وقالت: إن هذا المشروع الاستعماري التوسعي يندرج في اطار الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتخصيصها لصالح المستوطنين، انسجاما مع ايدلوجية اليمين الحاكم الظلامية، كدليل جديد على أن حكومة نتنياهو هي حكومة مستوطنين بامتياز.

واعتبرت أن هذا المشروع الاستيطاني يعد إمعانا إسرائيليا في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها واستخفافا واستهتارا بها، ما يستدعي وقفة جديه لمجلس الأمن الدولي والهيئات الأممية المختصة لإجبار إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

نبيل ابو ردينة

الرئاسة تطالب بتدخل أمريكي لوقف "التصعيد" الاستيطاني الإسرائيلي

الخارجية

"الخارجية" تطالب الأمم المتحدة التصدي للابتزاز ورفض تحويل "الأونروا" الى آداة لتوطين اللاجئين

"الخارجية الأمريكية" ترد على عباس بشان مشاركة دول أخرى في المفاوضات

بينت - ارشيف

الخارجية: تصريحات "بينت" وأمثاله استخفاف بجهود السلام الأميركية

السفارة الامريكية

الخارجية الأمريكية تبلّغ سفاراتها بنيتها الاعتراف بالقدس " عاصمة لإسرائيل"

وزير الخارجية

وزير الخارجية يستدعي السفير لدى الولايات المتحدة "حسام زملط" للتشاور

الأكثر قراءة اليوم

غزة : المقاومة تطلق النار صوب طائرة تصوير اسرائيلية

شاهد كيف تسلل شبان الى داخل الحدود واضرموا النيران في آلية لجيش الاحتلال

بين وهم المصالحة ومسرحية التفجير .. الحقيقة الغائبة !! د. غازي حمد

محاولة تسلل استهدفت تخريب معدات عسكرية على حدود غزة واخماد الحريق

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية برفح جنوب قطاع غزة

حماس: سنكشف للشعب نتائح تحقيق استهداف موكب الحمدالله

قوات خاصة و قناصة إسرائيليون على حدود غزة و الضفة

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

ضابط في جيش الاحتلال: " نحن لا نريد تغيير الواقع في قطاع غزة و خائفون من تغييره "

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: جاهزون لكل سيناريو ورفعنا درجة الجهوزية وسنتعامل مع اي حدث

القسام- ارشيف

سماع انفجارات.. صور : انطلاق مناورات القسام وتشمل دبابات وصواريخ وطائرات استطلاع

طيران الاحتلال

صورة : طيران الاحتلال يلقي منشورات تحذر اهالي قطاع غزة وهذا ما جاء فيها

حماس - اسرائيل

ما هي الرسالة التي نقلتها اسرائيل الى حماس عبر المخابرات المصرية ؟

الاتصالات الفلسطينية