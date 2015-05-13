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مهجة القدس: الأسير هيثم اللوح يتنسم عبير الحرية

الأحد 25 مارس 2018 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



دير البلح / سما /

أفادت مؤسـسـة مهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير المجاهد هيثم كامل السيد اللوح (29 عاماً) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاثة سنوات.

وأوضـحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 13/05/2015م، وأصدرت محكمة بئر السبع الصهيونية حكماً بحقه بالسجن ثلاثة سنوات، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر هيثم اللوح ولد بتاريخ 14/03/1989م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن رامون.

من جهـتـهـا تتـقـدم مؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القـلبية الحارة من الأسـير المحرر هـيـثـم اللوح وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال .

#مهجة القدس

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