الأمن الداخلي للمواطنين بغزة: قريباً سنكشف أسماء العملاء والخونة المأجورين

غزة / سما /

وجه جهاز الامن الداخلي في قطاع غزة رسالة للمواطنين في القطاع، أكد فيها أن "أمن قطاع غزة وسلامة مواطنيه شرف مقدس وخط أحمر لن يتجاوزه العملاء ولا السفهاء".

وقال الجهاز في الرسالة التي نشرها اليوم الأحد: "قرب لقاؤنا في كشف العملاء والخونة المأجورين فانتظرونا".

وأكد الجهاز أنه سيبقى "درعا لهذا الشعب وسندا لمقاومته وسيفا يقطع دابر كل عميل خائن وكل سفيه غادر"، على حد تعبيره.

وفي رسالة للعملاء قال: "وليعلم أصحاب الأجندات المرتبطة بالعدو الصهيوني أن في غزة قوم يتزاحمون على نيل شرف الشهادة ويتفانون في تحقيق أمن شعبنا وإحباط المؤامرات والدسائس".