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الإعلام الفلسطينية : "قرابين الفصح" إرهاب ديني وسابقة خطيرة

الأحد 25 مارس 2018 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 قالت وزارة الإعلام الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استعدادات "جماعات الهيكل المزعوم" لإقامة "تدريب قرابين الفصح" عند أسوار المسجد الأقصى الجنوبية في القصور الأموية، وهي سابقة خطيرة تأتي في ظل الهجمة المسعورة على القدس، والانقلاب الأمريكي على القانون الدولي ضد المدينة.

ودعت الوزارة منظمة المؤتمر الإسلامي، و"اليونسكو"، ولجنة القدس، إلى التوقف عند هذا الإرهاب الديني المحموم، باعتباره استخفافاً بمشاعر المسلمين، واستباحة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وإرهاباً يجري بحماية من شرطة الاحتلال، بعد وقت قصير من قرارات مجلس حقوق الإنسان الرافضة لأسرلة القدس والاستيطان فيها.

وأكدت الوزارة أن مشاركة كبار الحاخامات، ومطربين، وقنوات فضائية، لنصب ما يسمى "مذبح المحرقة"، وضعها في القصور الأموية تطرف يرتدي صبغة دينية، ومقدمة للمزيد من التحريض والعدوان ضد القدس: أهلها، وشجرها، وحجارتها، ومقدساتها، ما يستدعي تحركًا عاجلاً لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس المحتلة.

#الاعلام #القدس

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