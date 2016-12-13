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الاحتلال يحكم بسجن أسيرة مقدسية 10 سنوات بزعم تنفيذها عملية دهس

الأحد 25 مارس 2018 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم بسجن أسيرة مقدسية 10 سنوات بزعم تنفيذها عملية دهس



القدس/سما/

حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة صباح الأحد على الأسيرة المقدسية أماني خالد الحشيم بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات بعد إدانتها بتنفيذ عملية دهس على حاجز قلنديا العسكري.

وأوضح المحامي خلدون نجم أن قضاة المحكمة المركزية حكموا على الأسيرة الحشيم، بالسجن الفعلي 10 سنوات، و5000 شيكل تعويض للجندي، بعد إدانتها بدهس أحد الجنود على الحاجز.

وأضاف أن النيابة ادعت أن الأسيرة الحشيم – وهي أم لطفلين-"نفذت أخطر عملية دهس نسائية منذ عام 2014"، وبعد عدة جلسات صدر الحكم ضدها.

وكانت الأسيرة الحشيم اعتقلت بتاريخ 13-12-2016، وهي في طريقها الى منزل عائلتها في حي بيت حنينا شرق القدس، حيث أوقفها جندي اسرائيلي لفحص بطاقتها الشخصية على حاجز قلنديا، وبعد فحص البطاقة الشخصية تقدمت في سيارتها لطريق عودتها القدس وبعد بضع ثواني من تحركها سمع صوت وابل من الرصاص متجهة نحوها فأصابت سيارتها أكثر من 20 رصاصة.

#احتلال #دهس #عملية

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