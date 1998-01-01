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ليبرمان: جاهزون لكل سيناريو ورفعنا درجة الجهوزية وسنتعامل مع اي حدث

الأحد 25 مارس 2018 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: جاهزون لكل سيناريو ورفعنا درجة الجهوزية وسنتعامل مع اي حدث



القدس/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، إن جهوزية الجبهة الداخلية في شمال فلسطين المحتلة سيئة، ولكن الوضع الأفضل في الجنوب.

وبشأن مسيرة العودة الكبرى، التي ستجرى على حدود غزة الجمعة المقبلة، قال ليبرمان: "نصيحيتي للجميع بعد الخوف، يجب أن نعالج أي أمر بهدوء وحزم، ونحن جاهزون لكل سيناريو ورفعنا درجة الجهوزية وسنتعامل مع أي حدث".

وأشار وزير الحرب الإسرائيلي، خلال منتدى "إسرائيل قصة نجاح" الذي تعقده صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الى أن "إيران لن تمتلك السلاح النووي، ودولة إسرائيل حازمة على عدم السماح لطهران بحيازة سلاح نووي".

وأكد على أنه "لن يكون تواجد إيراني في سوريا وإيران لن تكون نووية.. نحن لا نقول فقط وإنما نقصد ما نقول".

#ليبرمان #حرب #غزة

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