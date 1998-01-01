الرئيس عباس يقلد النائب الأردني يحيى السعود نجمة الاستحقاق لدولة فلسطين

رام الله/سما/

قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب للمملكة الأردنية الهاشمية، النائب يحيي محمد السعود، نجمة الاستحقاق لدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، اليوم الاحد، بمقر إقامته في العاصمة الاردنية عمان، للنائب يحيي السعود، بحضور الكاتب والمحلل السياسي الاردني سلطان الحطاب، والسفير الاندونيسي المعتمد لدى الاردن وفلسطين أندي رحميانتو، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الاردن عطا الله خيري.

ومنح الرئيس عباس، النائب الاردني يحيي السعود، نجمة الاستحقاق لدولة فلسطين، تقديراً لدوره القومي في خدمة قضايا أمته العربية، وفي المقدمة قضية فلسطين، وتثميناً لجهوده في تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والأردني.