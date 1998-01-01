قراقع يعلن فشل المفاوضات بين مصلحة السجون والأسرى الإداريين

رام الله/سما/

كشف عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، بان كافة المفاوضات التي جرت خلال الساعات الماضية بين مصلحة السجون "الإسرائيلية"، والأسرى الإداريين لوقف إضرابهم قد فشلت.

وقال قراقع في تصريح صحفي، ان "الأسرى الإداريون لا يزالون متمسكون بمطالبهم وخطواتهم النضالية، وكل الحوارات والمفاوضات التي جرت معهم من قبل مصلحة السجون، قد وصلت لطريق مسدود ودون أي نتائج".

وأوضح أن مصلحة السجون تحاول ممارسة الابتزاز والضغوط على الأسرى مقابل إيقاف إضرابهم، مؤكداً أن تلم المحاولات لن تجبر الإداريين عن التراجع عن خطوتهم حتى تحقيق كافة مطالبهم الشرعية والإنسانية خاصة في ظل أوضاعهم القاسية داخل السجون.

ولفت رئيس هيئة شؤون الأسرى، إلى ان الاحتلال استخدم القوة لإجبار الأسرى على المثول أمام المحاكم، وذلك مخالف للكافة القوانين الإنسانية والدولية والحقوقية، موضحاً أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيد كبير في حال أصرت مصلحة السجون على خطواتها "الانتقامية" بحق الأسرى.