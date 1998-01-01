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عائلة أبو خوصة تطالب السلطات المختصة بكشف الحقيقة

الأحد 25 مارس 2018 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة أبو خوصة تطالب السلطات المختصة بكشف الحقيقة



غزة/سما/

 دعت عائلة أبو خوصة السلطة المختصة الى العمل على بيان حقيقة الأحداث التي تلت تفجير موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.

وأكد عبد الهادي أبو خوصة احد وجهاء العائلة في بيان، "هذه القضية تخص مجمل الشعب الفلسطيني ويبقى القانون هو الفيصل ونحن في عائلة أبو خوصة أسوة بأسر الضحايا نترك الأمر لذوي الاختصاص".

ودعا أبو خوصة الأجهزة الأمنية والإعلام الى توخي الدقة والحقيقة في نقل الأخبار حقنا للدماء.

وقال "نشير للأحداث التي تلت قضية التفجير وتداعي الأمور بطريقة مست امن الجميع بسقوط أربع ضحايا وتلاحقت الأوضاع، وتفاديا لسوء أي فهم حول ما جرى فإننا نعتبر الجميع أبناء شعبنا وأهلنا وهي قضية خارجة عن الحسابات العائلية والشخصية".

#ابو خوصة #تفجير #عباس #رامي الحمد الله

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