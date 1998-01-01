الأوقاف تحذر من مخططات الاحتلال غير المسبوقة

غزة / سما /

حذرت وحدة القدس والعلاقات العامة بوزارة الاوقاف والشئون الدينية من مغبة المخططات الاستيطانية المتواصلة القاضية بإقامة العديد من البؤر الاستيطانية على حساب اراضي المواطنين المقدسيين هناك.

بدوره اوضح مدير عام وحدة القدس والعلاقات العامة أ.امير ابو العمرين ان بلدية الاحتلال تعتزم يناء 600 وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبرالواقع جنوب مدينة القدس، مؤكدا ان هذه الخطوة ليست الاولى ولا الاخيرة إذ ينفذ الاحتلال مخططاته في ظل الصمت العربي والانشغال الاعلامي في هذه الاثناء.

ولفت ابو العمرين الى ان هذا المخطط الجديد يأتي لتوسيع مستوطنة نوف زهاف والتي تضاف الى 350 وحدة استيطانية كانت مقررة خلال المشروع عام 2017 .

وقال:"نشاطات حكومة الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف ، حيث انها تنوي تحويل أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية في منطقة الأغوار الشمالية لصالح بناء مدينة استيطانية على آلاف الدونمات".

يشار الى ان معظم سكان هذه القرية هم مزيج من قبائل وعشائر العبيدية والسواحرة. ويقع جبل المكبر جنوب مدينة القدس، وإلى الشرق من محطة السكة الحديدية.