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وزارة التعليم تناقش خطتها الخاصة بفعاليات "يوم الأرض"

الأحد 25 مارس 2018 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي خطتها الخاصة بإحياء يوم الأرض الذي يصادف ال30 من مارس الحالي.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ.معتصم الميناوي ومدير عام الأنشطة التربوية أ.هاني الهور وعدد من المديرين ورؤساء الأقسام.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مفاصل الخطة التي تم وضعها في هذا الشأن ومنها تفعيل الإذاعة المدرسية الصباحية والحصة الأولى  يوم الخميس المقبل الموافق 29/3/2018 للحديث عن يوم الأرض وإتاحة الفرص للطلبة لكتابة أسماء بلداتهم الأصلية  والتعريف بها، إضافة إلى إطلاق هاشتاق في نفس اليوم الساعة السابعة مساء بهذا الخصوص  وإنتاج العديد من التصميمات والفيديوهات الخاصة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم جولة للصحفيين في مدرسة سليمان سلطان الأساسية العليا غرب غزة  يوم الخميس أيضاً للتغطية الإعلامية لجانب من الفعاليات في هذا المجال، كما سيقوم وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت بإلقاء كلمة يتم بثها عبر الإذاعة المدرسية الصباحية في مختلف المدارس بشكل متزامن.

وفي هذا الإطار أوضح مدير عام العلاقات الدولية والعامة معتصم الميناوي أن الوزارة ستقوم بالعديد من الفعاليات على صعيد المدارس و الوزارة والمديريات لإحياء يوم الأرض.

وأضاف: “الهدف الرئيس هو ترسيخ الوعي والمعارف لدى طلبتنا والأسر الفلسطينية بأهمية هذا اليوم وأهمية التمسك بأرضنا فلسطين وضرورة العمل على تحريرها”.

#وزارة التعليم #يوم الأرض

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