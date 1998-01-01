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قلقيلية: المحافظ يلتقي وفدا من وزارة السياحة ويبحث معهم تعزيز التعاون المشترك

الأحد 25 مارس 2018 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

التقى اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم وفدا من وزارة السياحة ضم جهاد ياسين مدير عام المتاحف والتنقيبات و صالح طوافشة مدير عام الآثار والتراث الثقافي والوفد المرافق لهما.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالوفد وأكد على الدور الذي تقوم به وزارة السياحة في الحفاظ على المناطق السياحية وتنميتها، مشيرا إلى خصوصية محافظة قلقيلية واستهدافها إسرائيليا من خلال الاستيطان والجدار والإجراءات اليومية على البوابات والمعابر، مؤكدا على أهمية ايلاء المحافظة أهمية خاصة تتناسب مع خصوصيتها واستهدافها، وأشار إلى المعالم الأثرية والسياحية في المحافظة، مؤكدا أن المحافظة تمتلك من المقومات ما يمكنها لتكون محافظة سياحية.

من جهته شكر جهاد ياسين المحافظ على اهتمامه ودعمه لكافة أنشطة الوزارة، منوها إلى أن هنالك تطورا ملحوظا في الوضع السياحي في محافظة قلقيلية، مضيفا ان محافظة قلقيلية لها خصوصية لدى الوزارة، واطلع المحافظ والحضور على المشاريع المستقبلية في القطاع السياحي.

#المحافظ #وزارة السياحة

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