جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مزايا "هامة" تتفوق بها خرائط أبل على غوغل

الأحد 25 مارس 2018 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مزايا "هامة" تتفوق بها خرائط أبل على غوغل



وكالات / سما /

تبقى خرائط غوغل الخيار المفضل للمستخدمين على اختلاف نوع النظام المستخدم من قبلهم سواء كان أندرويد أو نظام تشغيل ios، لكن ورغم ذلك تمتلك خرائط آبل، بحسب خبراء تقنية، 5 مزايا جيدة لا تتوفر في خرائط غوغل، وهي:

 - خرائط المطار: يعرض لك كل من خرائط غوغل وخرائط آبل كيفية ترتيب البوابات في المطار، لكن تطبيق خرائط آبل يعمل بشكل أفضل في السماح بتصفية الخريطة للعثور على المعلومات التي يريدها المسافر، إذ بالإمكان اختيار المحطات، ومكاتب الفحص، والبوابات، ومحال الطعام والشرب، والمحال التجارية ودورات المياه والكثير من مرافق المطار الأخرى.

 أما في خرائط غوغل يكون عنصر التحكم الوحيد الذي يستخدمه المسافر هو التكبير على أمل الحصول على المعلومات التي يريدها.

- عرض ثلاثي الأبعاد: عادة لا تمثل طريقة العرض العامة دائمًا أفضل زاوية للاتجاهات في المدن ذات المباني العالية والمعالم، لذلك فإن العرض ثلاثي الأبعاد يمنح مساحة أفضل من الأرض أثناء الانتقال من نقطة إلى أخرى، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

 ففي خرائط غوغل، بإمكان المستخدم عرض القمر الصناعي والتمرير سريعًا بإصبعين للحصول على عرض ثلاثي الأبعاد خفيف أثناء التنقل، بينما في خرائط أبل لا يتوفر عرض القمر الصناعي للتنقل منعطف بمنعطف، إذ يتيح التمرير سريعًا بإصبعين  الدخول إلى الوضع ثلاثي الأبعاد، لمشاهدة المباني ثلاثية الأبعاد وبالتالي الحصول على مساعدة أفضل في معرفة الاتجاهات.

 - أحوال الطقس: تقدم خرائط غوغل الأحوال الجوية الحالية للمدن، ولكن تطبيق خرائط آبل يعطيك أحوال الطقس في المدن والمعالم، ويكون هناك درجة الحرارة الحالية والظروف في أيقونة صغيرة في الجزء السفلي الأيمن من خرائطها، ويمكن بعد ذلك الضغط برفق على أيقونة الطقس لمعرفة المزيد من المعلومات، بما في ذلك التوقعات لمدة خمس ساعات، أو يمكن الضغط بقوة والانتقال إلى تطبيق Weather للتنبؤات الكاملة لمدة 9 أيام.

 - جولات افتراضية مميزة: تحتوي خرائط جوجل على ميزة التجوّل الافتراضي، وخرائط أبل لديها وضع Flyover، الذي يعد من أفضل المزايا، فهو يتيح لك القيام بجولة ثلاثية الأبعاد في إحدى المدن وتبدو وكأنك تحلق فوقها، وهذه الميزة متاحة لمئات المدن حول العالم، إذ يمكن البحث عن المدينة  المطلوبة وسيظهر زر Flyover على لوحة المعلومات إذا كانت هذه المدينة تدعم هذه الميزة، كما ورد في "البوابة العربية للأخبار التقنية".

 - خيارات أفضل لسيارات الأجرة: تضم خرائط غوغل برنامج أوبر، ولكن خرائط آبل تحتوي على كل من أوبر و Lyft، وعند الحصول على الاتجاهات في خرائط آبل، ينقر المستخدم على زر "اركب" في الزاوية السفلية اليسرى لمعرفة الأسعار وأوقات الانتظار لكل من أوبر وLyftقبل حجز الخيار الأفضل.

#مزايا #غوغل #خرائط

أخبار ذات صلة

خرائط جوجل تتفوق على خرائط أبل على أجهزة أى فون

خرائط غوغل تكشف "كائنا عملاقا" قبالة سواحل المكسيك

هكذا تستخدم خرائط غوغل دون انترنت!

thumb

خرائط غوغل تضيف ميزة ينتظرها كثيرون

غوغل توك

غوغل تعلن رسمياً إيقاف "غوغل توك" في يونيو المقبل

images

"فيسبوك" تختبر إضافة إحدى مزايا "سناب شات" للمسنجر

الأكثر قراءة اليوم

غزة : المقاومة تطلق النار صوب طائرة تصوير اسرائيلية

صحيفة عبرية : الأزمة بين حماس وعباس فرصة تاريخية لإسرائيل وعباس يتجه نحو الانفصال عن غزة

محاولة تسلل استهدفت تخريب معدات عسكرية على حدود غزة واخماد الحريق

فيديو: توفيق عكاشة يكشف سبب اختفائه وسر خلافه مع السيسي

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية برفح جنوب قطاع غزة

60 دقيقة حاسمة في حياة المحرر المبعد إلى غزة عز الدين

فيديو.. جلد امرأة مقيدة إلى شجرة ومحاولات لاغتصابها!

الأخبار الرئيسية

طيران الاحتلال

صورة : طيران الاحتلال يلقي منشورات تحذر اهالي قطاع غزة وهذا ما جاء فيها

القسام- ارشيف

سماع دوي انفجارات.. صور : كتائب القسام تُجري مناورات التحدي والصمود بغزة

حماس - اسرائيل

ما هي الرسالة التي نقلتها اسرائيل الى حماس عبر المخابرات المصرية ؟

الرئيس عباس

الرئيس يصدر قراراً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى غزة ويتراجع عن اجراءاته ضد القطاع

تسلل شبان من غزة

شاهد كيف تسلل شبان الى داخل الحدود واضرموا النيران في آلية لجيش الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية