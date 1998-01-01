الكابينت يجتمع اليوم لمناقشة التوتر في غزة

القدس المحتلة / سما /

قال موقع والا العبري إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" سينعقد مساء اليوم لمناقشة التوتر بغزة.

انعقاد المجلس يأتي في ظل محاولات الجيش الإسرائيلي تسخين الأوضاع الأمنية وذلك بهدف ترهيب المواطنين الفلسطينيين الذين يستعدون للمشاركة في مسيرات يوم الأرض 30/3 على الحدود مع قطاع غزة.

قيادة أركان الجيش الإسرائيلي زارت الحدود في الآونة الأخيرة واجتمعت في جلسة تقدير موقف، وذلك استعداداً لهذا اليوم، حيث تتخوف قيادة الجيش من عملية اقتحام جماعي للحدود من قبل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة في قطاع غزة، جراء الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" وبسبب العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع.

من جهة أخرى تحدث وزير الجيش ليبرمان عن استعدادات الجبهة الداخلية الإسرائيلية قائلاً إن الجبهة الداخلية ليست مستعدة بشكل جيد للحرب في المناطق الشمالية بالبلاد.