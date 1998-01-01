مفاجأة.. النساء يفضلن الرجل "السمين"

“ممشوق القامة، عريض المنكبين، يداوم على ممارسة الرياضة”، هذا الوصف الثابت تقريبًا في جميع سلسلة الروايات الرومانسية مثل «عبير» وغيرها، لكن بحسب دراسة جديدة فإن مواصفات فارس الأحلام الحقيقية عند النساء هو الرجل ذو القوام الممتلئ.

بحسب موقع «ديلي ميل» البريطاني، أفادت دراسة جديدة بأن المرأة أكثر سعادة مع شريك ممتلئ القوام، حيث طلبت من 1000 شخص من 12 بلدا، أن يكشفوا عن أوزانهم، ويقيموا مدى جاذبية الأشخاص من الجنس الآخر.

وقالت الدراسة التي أُقيمت من قِبل جامعة «أبردين»، إن بعض الإناث يفضلن الذكور ذات المستويات المنخفضة من الدهون أو الجسم المتناسق، في حين أن البعض الآخر والذي شكل الأغلبية، كن غير مباليات بالنسبة للجسم أو تصنيف الصور التي تصور الذكور ذوي الأجساد المثالية أو الممتلئة على حد سواء، وأعربوا عن أنهن يفضلن الشريك غير المتصنع، ويشعروا براحة أكبر إذا ارتبطن مع رجل يميل إلى السمنة والقوام الممتلئ.

ولكن الباحثين وجدوا أنه بالنسبة للذكور، فكانت النتيجة «علاقة سلبية بين الجاذبية والسمنة الجسدية».

وقال الدكتور «جون سبيكمان»، المشرف على الدراسة، إنه لم يكن هناك دليل على أن الأشخاص الممتلئين ينجذبون إلى بعضهم البعض.