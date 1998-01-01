طرق للحفاظ على ملح الحياة الزوجية

تمر العلاقة الزوجية بالعديد من المشاكل التي تؤدي لفتور المشاعر العاطفية مع الوقت، وهنا تبرز الحاجة لاتخاذ إجراءات تساعد على إعادة الاحترام والود للحياة الزوجية، وهما يعتبران ملح الحياة الزوجية.

وأورد موقع “كلوب” مجموعة من النصائح التي تساعد الزوجة على ضخ دم جديد في الحياة الزوجية وتعيد الاحترام المتبادل بينها وبين زوجها وهي:

لا تتذمري

يعد من الأشياء التي تفسد العلاقة بين الزوجين، وتؤدي لنفور الزوج من زوجته، لذلك يجب التوقف عن هذه العادة السلبية.

استمعي بإصغاء

حاولي أن تستمعي لما يقوله زوجك بإصغاء وأظهري اهتمامًا لآرائه وأفكاره، فهذا سيعيد مشاعر التقدير والاحترام بينكما.

لا تصححي له

إذا حاولت الزوجة أن تظهر الرجل على خطأ يشعر بالإهانة، وإذا كان زوجك مخطئًا حاولي أن تنقلي له الفكرة بطريقة غير مباشرة.

قدمي الشكر له

بادري زوجك بعبارات الشكر كلما قام بعمل داخل أو خارج المنزل، حتى يشعر بتقديرك لعمله وما يفعله لإرضائك.

الإطراء

حاولي دائمًا أن تتغزلي بزوجك وتظهري مدى حبك له ولصفاته الجسدية والنفسية.

اتركي له مساحة من الحرية

اتركي لزوجك مساحة من الحرية ولا تضغطي عليه كي يخرج برفقة الأصدقاء أو يمارس بعض النشاطات التي تمنحه الشعور بالسعادة.