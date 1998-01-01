جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

جهاز لفك تشفير هاتف ايفون

الأحد 25 مارس 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جهاز لفك تشفير هاتف ايفون



وكالات / سما /

 تمّ الكشف مؤخراً عن جهاز يمكنه فك تشفير هواتف ايفون، الأمر الذي يجعل البيانات عرضة للقرصنة.

وسلط موقع Malware bytes Labs الضوء على الجهاز الذي يحمل اسم GrayKey ويشبه Apple TV، على كابلين متصل بهما، ويمكن توصيل هاتفين به، وأثناء عملية الاتصال التي لا تستغرق سوى بضع دقائق، يقوم الجهاز بتثبيت برنامج ذكي يمكنه تجاوز كلمة السر الخاصة بالهاتف الذكي.

وبحسب لموقع Gadgetsnow الأميركي، بعد مرور بعض الوقت تعرض شاشة الجهاز كلمة المرور المطلوبة لإلغاء قفل هاتف أيفون وفك تشفيره، إذ تدعي الشركة المطورة للجهاز Grayshift، أنه حتى هواتف أيفون المعطلة يمكن إلغاء قفلها باستخدام الجهاز.

وبعد إلغاء قفل الجهاز، تنزّل المحتويات الكاملة لنظام الملفات بجهاز GrayKey. ما يتيح الوصول إلى الواجهة على شبكة الإنترنت على جهاز كمبيوتر متصل، وتنزيلها للتحليل.

وأوضح التقرير أن جهاز iPhone X الذي يعمل بنظام التشغيل iOS 11.2.5 يمكن اختراقه باستخدام نفس الجهاز والعمليات، إذ يأتي الجهاز في نسختين، ويتطلب الأول اتصالاً بالإنترنت وتكلفته 15 ألف دولار، بينما لا يتطلب الجهاز الثاني الذي يصل سعره إلى 30 ألف دولار أي اتصال بالإنترنت.

#ايفون #تشفير

أخبار ذات صلة

هاتف هواوي الجديد ينافس "ايفون 8"

شركة اكرم سبيتاني تحتفل باطلاق جهاز هاتف ASUS ZENFONE في الاراضي الفلسطينية

فيس بوك تتيح تشفير الرسائل الالكترونية

860x484 (1)

فيسبوك ماسنجر بصدد تشفير رسائله

صور مسربة لهاتف ايفون الجديد

فيسبوك تحل مشكلتها مع بطاريات ايفون

الأكثر قراءة اليوم

غزة : المقاومة تطلق النار صوب طائرة تصوير اسرائيلية

صحيفة عبرية : الأزمة بين حماس وعباس فرصة تاريخية لإسرائيل وعباس يتجه نحو الانفصال عن غزة

فيديو: توفيق عكاشة يكشف سبب اختفائه وسر خلافه مع السيسي

محاولة تسلل استهدفت تخريب معدات عسكرية على حدود غزة واخماد الحريق

بين وهم المصالحة ومسرحية التفجير .. الحقيقة الغائبة !! د. غازي حمد

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية برفح جنوب قطاع غزة

60 دقيقة حاسمة في حياة المحرر المبعد إلى غزة عز الدين

الأخبار الرئيسية

القسام- ارشيف

سماع انفجارات.. صور : انطلاق مناورات القسام وتشمل دبابات وصواريخ وطائرات استطلاع

طيران الاحتلال

صورة : طيران الاحتلال يلقي منشورات تحذر اهالي قطاع غزة وهذا ما جاء فيها

حماس - اسرائيل

ما هي الرسالة التي نقلتها اسرائيل الى حماس عبر المخابرات المصرية ؟

الرئيس عباس

الرئيس يصدر قراراً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى غزة ويتراجع عن اجراءاته ضد القطاع

تسلل شبان من غزة

شاهد كيف تسلل شبان الى داخل الحدود واضرموا النيران في آلية لجيش الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية