جهاز لفك تشفير هاتف ايفون

وكالات / سما /

تمّ الكشف مؤخراً عن جهاز يمكنه فك تشفير هواتف ايفون، الأمر الذي يجعل البيانات عرضة للقرصنة.

وسلط موقع Malware bytes Labs الضوء على الجهاز الذي يحمل اسم GrayKey ويشبه Apple TV، على كابلين متصل بهما، ويمكن توصيل هاتفين به، وأثناء عملية الاتصال التي لا تستغرق سوى بضع دقائق، يقوم الجهاز بتثبيت برنامج ذكي يمكنه تجاوز كلمة السر الخاصة بالهاتف الذكي.

وبحسب لموقع Gadgetsnow الأميركي، بعد مرور بعض الوقت تعرض شاشة الجهاز كلمة المرور المطلوبة لإلغاء قفل هاتف أيفون وفك تشفيره، إذ تدعي الشركة المطورة للجهاز Grayshift، أنه حتى هواتف أيفون المعطلة يمكن إلغاء قفلها باستخدام الجهاز.

وبعد إلغاء قفل الجهاز، تنزّل المحتويات الكاملة لنظام الملفات بجهاز GrayKey. ما يتيح الوصول إلى الواجهة على شبكة الإنترنت على جهاز كمبيوتر متصل، وتنزيلها للتحليل.

وأوضح التقرير أن جهاز iPhone X الذي يعمل بنظام التشغيل iOS 11.2.5 يمكن اختراقه باستخدام نفس الجهاز والعمليات، إذ يأتي الجهاز في نسختين، ويتطلب الأول اتصالاً بالإنترنت وتكلفته 15 ألف دولار، بينما لا يتطلب الجهاز الثاني الذي يصل سعره إلى 30 ألف دولار أي اتصال بالإنترنت.