صور : كتائب القسام تُجري مناورات التحدي والصمود بغزة

غزة / سما /

انطلقت صباح اليوم في قطاع غزة، المناورات العسكرية الدفاعية، لكتائب الشهيد عز الدين القسام، تحت اسم "الصمود والتحدي".

وكانت الكتائب قد أعلنت امس السبت عن اجراء مناورات دفاعية إن المناوارت التي تحمل اسم "الصمود والتحدي" مخطط لها مسبقا، منبهةً إلى أنه سيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.

واضافت أن المناورات المقررة مخطط لها مسبقًا، وسيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها المقاومة الفلسطينية عن إجراء مناورات دفاعية في قطاع غزة.

























