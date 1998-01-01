تجمع النقابات الفلسطينية غرب غزة يكرم المتقاعدين

غزة / سما /

نظم تجمع النقابات الفلسطينية منطقة غرب غزة حفل تكريم للمتقاعدين في المنطقة، بحضور لفيف من الشخصيات النقابية والحكومية المسؤولة.

وألقى رئيس تجمع النقابات د. سهيل الهندي كلمة بدأها بالدعوة الجميع للمشاركة والحشد لمسيرات العودة التي ستخرج في الثلاثين من آذار إلى الحدود الزائلة مشيرا إلى أهمية إيصال رسالة الشعب الفلسطيني لكافة أنحاء العالم.

وأكد الدكتور الهندي على دور المتقاعدين في المجتمع وأهمية نقل تجاربهم في العمل للأجيال الأخرى مثمنا جهود تجمع النقابات في منطقة غرب غزة على هذه الأنشطة والفعاليات .

ومن جهته أكد د. سائد عايش رئيس تجمع النقابات في غرب غزة على أهمية هذا الاحتفال قائلا إننا اليوم إذ نتوجه بالتكريم إلى الرعيل الأول من موظفين كرام أفاضل إذ نوجه إليهم اليوم تحية احترام وتقدير وعرفان ، احتراماً لسنوات عمر، تصعب، بل يستحيلُ تعويضها وتقديراً لجهدٍ آثروا به نهضة وطنهم، والذي لا تزال بصماتهم واضحة جلية في رفعة الوطن.

وأضاف عايش لكل واحد منهم تاريخه الوظيفي المشَّرف وخدمته العملية التي تميزت بالعطاء والتضحية ونكران الذات في سبيل أداء الأمانة التي حملوها في مختلف المواقع التي خدموا فيها ، وما هذه المناسبة إلا تعبيراً صادقــاً عن تقديرنا لمرحلة من مراحل عطائكم الوظيفي الذي أخذ جزءا كبيرا من وقتكم، هذا العطاء الذي ساهمتم من خلاله في نماء وتطور هذا البلد العزيز ، واختتم الحفل بتكريم المتقاعدين وتوزيع دروع التكريم والهدايا عليهم.