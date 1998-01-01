جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

وفاة إمرأة في اسبانيا بعد خضوعها لعلاج بلدغ النحل

الأحد 25 مارس 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة إمرأة في اسبانيا بعد خضوعها لعلاج بلدغ النحل



وكالات / سما /

قضت إمرأة إسبانية إثر تلقي العلاج بلدغ النحل، وهي طرقة علاجية تدعمها النجمة السينمائية غوينيث بالترو.

وخضعت الإسبانية، البالغة من العمر 55 سنة، العلاج بلدغ النحل لعامين قبل أن يداهمها رد فعل سلبي للعلاج، تطور بسرعة كبيرة في الأسابيع الماضية وأدى إلى فشل في أجهزة الجسم والوفاة.

وقال باحثون درسوا الحالة إن "العلاج بلدغ النحل الحي غير آمن ولا ينصح بتلقيه".

ويعتقد أن هذه أول حالة وفاة تنتج لمرضى لا يعانون من أي حساسية للدغات النحل.

ونشرت المجلة الاستقصائية لعلوم الحساسية والمناعة تقريرا عن حالة الوفاة الناتجة عن العلاج بلدغ النحل أعده أطباء متخصصون في المناعة من مستشفى جامعة "هوسبيتال" في مدريد.

وكانت الحالة تتلقى علاجا لتقصلات في العضلات والتوتر في عيادة خاصة لمدة عامين، لكنها في الجلسة الأخيرة قبل وفاتها أصيبت بضيق في التنفس، وفقدان الوعي.

وحاول الأطباء إسعافها بجرعة من المنشطات، إذ لم يتوافر لديهم أدرنالين، لكن سيارة الإسعاف استغرقت حوالي 30 دقيقة لتصل إلى العيادة.

ولم يكن للحالة تاريخ سابق من المشكلات التي قد تؤدي إلى هذه الأعراض مثل الربو أو أمراض القلب، أو غير ذلك من عوامل الخطر، أو أي نوع من أنواع الحساسية.

واكتشف الأطباء أن الحالة أصيبت بصدمة قوية نتيجة لحساسية مفرطة نتج عنها غيبوبة دائمة واضطرابات في وظائف أجهزة الجسم.

وأوصى التقرير الصادر بشأن الحالة بأن :

يطلع المرضى على جميع مخاطر العلاج بلدغ النحل الحي قبل الخضوع لهذا النوع من العلاج.

تتخذ إجراءات اللازمة لاكتشاف حساسية الحالات للدغ النحل قبل كل جلسة علاج.

يُدرب القائمون على إعطاء هذه جلسات اللدغ على التعامل مع أي ردود أفعال سلبية قد يتعرض لها المرضى.

تتوافر في عيادات العلاج بلدغ النحل الحي أدوات تمكن من التعامل مع الحساسية المفرطة ووسيلة سريعة تمكن من الوصول بالمريض إلى وحدة رعاية مركزة.

لكن معدي التقرير اعترفوا بعدم إمكانية توفير ما جاء في توصياتهم لأن أغلب الأماكن التي تقدم العلاج بهذه الطريقة هي عيادات خاصة لا يمكن أن يتوافر بها هذه الإمكانيات.

وقال ريكاردو مادريغال بورغاليتا، أحد معدي التقرير، إن "المخاطر التي ينطوي عليها العلاج بلدغ النحل الحي ربما تتجاوز الفوائد المفترضة لهذا النوع من العلاج، ما يحملنا على التأكيد أن هذه الطريقة من طرق العلاج غير آمنة ولا ينصح باتباعها".

وقال أمينة وارنر، رئيسة خدمات الحساسية بالهيئة الوطنية لخدمات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن "هناك ضرورة لنشر الوعي بالمسببات غير التقليدية للحساسية مثل سم النحل، وهو ما يمكن أن يشكل خطورة لا مفر منها، وقد يؤدي إلى رد فعل يشكل تهديدا خطيرا لحياتهم".

#اسبانيا #امرأة #النحل

أخبار ذات صلة

الشابة التي انتحرت

فيديو: شابة تنتحرُ مع جنينها لرفض عائلتها خضوعها لعملية قيصرية!

بالفيديو- لن تصدق..رجل يهرب إمرأة في حقيبة سفر!

في حادثة الأولى من نوعها .. إمرأة تركية تلد أثناء شنقها!

إمرأة أجبرت ابنتها على النوم مع 1800 رجل قبل بلوغها سن 18 عاماً

شنق

بالفيديو.. إمرأة تحاول شنق طفلها بسبب خيانة زوجها لها!

بالفيديو..إمرأة كفيفة ترى طفلها للمرة الأولى بنظارات خاصة

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تنشر صور لـ "سمير أبو خوصة" وتطلب من المواطنين التبليغ عنه

غزة : المقاومة تطلق النار صوب طائرة تصوير اسرائيلية

صحيفة عبرية : الأزمة بين حماس وعباس فرصة تاريخية لإسرائيل وعباس يتجه نحو الانفصال عن غزة

محاولة تسلل استهدفت تخريب معدات عسكرية على حدود غزة واخماد الحريق

فيديو: توفيق عكاشة يكشف سبب اختفائه وسر خلافه مع السيسي

60 دقيقة حاسمة في حياة المحرر المبعد إلى غزة عز الدين

فيديو.. جلد امرأة مقيدة إلى شجرة ومحاولات لاغتصابها!

الأخبار الرئيسية

القسام- ارشيف

صور : كتائب القسام تُجري مناورات التحدي والصمود بغزة

حماس - اسرائيل

ما هي الرسالة التي نقلتها اسرائيل الى حماس عبر المخابرات المصرية ؟

الرئيس عباس

الرئيس يصدر قراراً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى غزة ويتراجع عن اجراءاته ضد القطاع

تسلل شبان من غزة

شاهد كيف تسلل شبان الى داخل الحدود واضرموا النيران في آلية لجيش الاحتلال

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية برفح جنوب قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية