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أول قرار للاعلامية "ريهام سعيد" بعد البراءة

الأحد 25 مارس 2018 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول قرار للاعلامية "ريهام سعيد" بعد البراءة



عالم الفن

رغم حالة الإرهاق التي تسيطر على الإعلامية ريهام سعيد بسبب تجربة الحبس والمحاكمة في قضية التحريض على خطف أطفال والتي حصلت فيها على البراءة، إلا أنها رفضت الحصول على أجازة، وتجاهلت نصيحة عائلتها لها بالسفر والإستجمام بعد هذه الفترة الصعبة .

وعلمت  احدى المجلات الفنية أن ريهام قررت علاج اكتئابها بالعمل، واستئناف نشاطها الإعلامي والعودة بشكل سريع لتقديم برنامجها "صبايا الخير" .

وكانت النيابة قد وجهت لريهام وعدد من العاملين ببرنامجها تهمة التحريض على خطف أطفال لتصوير حلقة تلفزيونية بهم، لكن المحكمة قضت ببراءتها.  

#ريهام سعيد #البراءة

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