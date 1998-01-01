فيديو صادم: ضرب جنوني لأم تسعينية على يد ابنها!

غرائب و عجائب

رصد مقطع فيديو ضرباً جنونياً تعرضت له أم تسعينية على أيدي ابنها الشاب، الذي اعترف بجريمته ويخضع حاليا للتحقيق.

ونشرت صحيفة "مترو" الواقعة المقززة، والتي يظهر فيها الابن يواصل ضرب أمه العجوز الجالسة على مقعد، وهي تحاول بلا حول ولا قوة أن تتقي ضرباته العنيفة التي تنهال على وجهها وجسدها الهزيل.

وفي لقطات تالية، يمسك الابن بعنق أمه في قسوة بالغة ويدفعها للأسفل ويواصل الاعتداء عليها، في مشاهد تتنافى مع أي قيم إنسانية.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن الواقعة حدثت في جنوب شرقي الصين، وأن الابن العاق اعتقل فور انتشار الفيديو، وبدأ التحقيق الرسمي في فعلته الشنيعة يوم الخميس الماضي.

وقال المتهم إن سبب الاعتداء على أمه هو إهمالها في ترتيب المنزل.