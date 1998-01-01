الإصابة تمنع ميسي من المشاركة ضد إسبانيا

وكالات / سما /

لم يشارك ليونيل ميسي ، لاعب برشلونة وقائد المنتخب الأرجنتيني ، في تدريبات التانجو مساء أمس السبت ، بالمدينة الرياضية للغريم ريال مدريد “فالديبيباس” بسبب معاناته من بعض المشاكل في أوتار الركبة .

وكان المنتخب الأرجنتيني قد وصل ، مساء أمس السبت ، إلى مدريد من أجل الاستعداد لمواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل ودياً ، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2018 ، والتي ستقام في روسيا الصيف المقبل .

وتحوم شكوك كبيرة حول قدرة ليونيل ميسي في اللعب ضد إسبانيا ، وذلك بعد غيابه عن مواجهة إيطاليا ، يوم الجمعة الماضي ، والتي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين ، حيث اكتفى البرغوث بمشاهدة اللقاء من المدرجات .

وفي هذا الصدد ، أكدت صحيفة ” آس ” الإسبانية ، أن ميسي واصل برنامجه التأهيلي في فندق إقامة التانجو بسبب الإصابة ألمّت به منذ انضمامه لمعسكر المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء الماضي ، ومن المتوقع عدم مشاركته ضد إسبانيا .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية ، أن خورخي سامباولي قرر عدم إشراك ليونيل ميسي ضد لاروخا خوفاً من تفاقم إصابته ، لا سيما وأن المونديال الروسي على الأبواب ، كما أن البولجا سيخوض مباريات صعبة مع برشلونة مباشرة بعد انتهاء أسبوع الفيفا .

جدير بالذكر أن كأس العالم المقبل قد يكون الأخير لليونيل ميسي حيث سيصل للعام 35 مع قدوم كأس العالم التالي والذي من المقرر أن يكون في عام 2022 .