الدفاع المدني يتعامل مع 174 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 174 حادث منها 104 حادث حريق و70 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر الأحد 25/3/2018 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ب12 حالة ، ومركبات 15 حالة ومناجر بحالة واحدة ومؤسسة علامة بحالة واحدة ومؤسسة تعليمية بحالة واحدة وأكشاك ومعرشات بحالة واحدة ومحل تجاري ب4 حالات ومحولات كهربائية بحالة واحدة وحضيرة مواشي بحالة واحدة وأعشاب وأشجار ب2 حالة وإطارات ومخلفات وغيرها ب 45 حالة ، وعن عدد الحوادث بأسباب وقوعها كانت نتيجة التماس الكهربائي ب6 حالات ، والإهمال 31 حالة ، والحرق العمد 11 حالة وعبث الأطفال ب6 حالات وتسرب الغاز بحالتين وأعمال شغب بحالتين والمدافئ بثلاث حالات وأسباب مجهولة ب 43 حالة .

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ب16 حالة ، و6 حالات إنقاذ محاصرين وحالة إنقاذ مصاب ، وحالتي إنقاذ حيوانات و3 حالات سحب مركبات وثلاث حالات التخلص من آفات ضارة وحالتي إزالة أشجار و21 حالة طلب مساعدة ، و3 حالات إنقاذ من مكان مغلق و10 حالات إزالة زيوت ، و3 حالات إنقاذ مختلفة ؛ وعن عدد حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت : 3 حالات إنزلاق مركبات و5 حالات تدهور و7 حالات تصادم مركبات و3حالات بسبب الكهرباء و4 حالات بعوامل طبيعية و7 حالات إنقاذ من منزل مغلق وحالتين بمصاعد كهربائية عالقة وحالتي إهمال وحالتين بأعمال إنشائية و35 حالة أسباب مختلفة .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 374 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1325 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 193 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 54 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وطلاب مدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 16113 متدرب .