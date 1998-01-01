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قوات خاصة و قناصة إسرائيليون على حدود غزة و الضفة

الأحد 25 مارس 2018 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات خاصة و قناصة إسرائيليون على حدود غزة و الضفة



القدس المحتلة / سما /

 قال مصدر عسكري إسرائيلي كبير، اليوم الأحد، أن الجيش سيعزز قواته بعدد من الكتائب في الضفة الغربية والمستوطنات المحيطة بالقطاع قبيل عيد الفصح اليهودي.

ونقلت قناة "ريشت كان" عن المصدر قوله إنه سيتم إرسال قوات خاصة تضم قناصة وتزويد الجنود بوسائل لتفريق المظاهرات وإنشاء سواتر رملية.

وأشار إلى أنه سيتم فرض طوق أمني على الضفة الغربية، فيما يستعد الجيش للتعامل مع المظاهرات التي تنوي حماس تنظيمها باسم مسيرات العودة.

وقال "إن الجيش سيعمل على منع نشطاء حماس من التستر والتخفي في أوساط نساء وأطفال يتم إرسالهم إلى السياج لإتاحة المجال أمام إرهابيين لزرع عبوات ناسفة".

وأشارت إلى أن رئيس الأركان غادي آيزنكوت وافق على الخطة العملياتية واستعرض مع قادة الجيش التعليمات الخاصة بإطلاق النار.

#قناصة #إسرائيليون #غزة #الضفة

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